TUTZING, LKR. STARNBERG: Am gestrigen Nachmittag brannte es in einer Wohnung in Tutzing. Der Bewohner wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gestern Nachmittag (26.04.2024) brach gegen 16:45 Uhr in einem Appartement eines Mehrfamilienhauses in der Klenzestraße ein Feuer aus. Der Bewohner verständigte einen Nachbarn, der die Rettungskräfte alarmierte.

Die Kräfte der Feuerwehr Tutzing konnten den Brand löschen. Der 20-jährige Bewohner zog sich bei ersten Löschversuchen Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

In der Wohnung entstand Schaden in Höhe eines knapp sechsstelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu der bislang unbekannten Brandursache übernommen.