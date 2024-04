JENGEN. Am 26.04.2024 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem getöteten Motorradfahrer.

Demnach fuhr gegen 13.40 Uhr ein 63 Jahre alter Motorradfahrer, aus dem Raum Augsburg, die OAL 15 von Jengen in Richtung Ketterschwang. Kurz nach Jengen überholte der Motorradfahrer, auf nahezu gerader Fahrbahn, einen unbeteiligten Pkw. Hierbei kam er nach ersten Ermittlungen aufgrund eines Fahrfehlers nach links in das Bankett. Hier verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad prallte zuerst gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Der Motorradfahrer wurde weiter geschleudert und kam in einem Bachlauf zum Liegen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Mann, trotz Reanimationsversuche des Rettungsdienstes, noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle war für zwei Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000,- Euro. (PI Buchloe)

