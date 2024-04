NÜRNBERG. (431) Eine Mitteilung über einen Mann, der sich mit einer Schusswaffe in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Werderau aufhalten soll, sorgte am Freitagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte nahmen einen 65-Jährigen vorläufig fest.



Gegen 13:50 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über einen Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Kleemannstraße informiert. Ein 65-jähriger Mann habe hierbei gegenüber seiner 47-jährigen Nachbarin eine Schusswaffe vorgezeigt und sie im Anschluss verbal bedroht. Danach habe sich der Mann in seine Wohnung zurückgezogen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des USK Mittelfranken sperrten den Bereich um das betreffende Anwesen weiträumig ab. Im weiteren Verlauf zogen die Polizisten Einsatzkräfte der Verhandlungsgruppe Nordbayern hinzu. Diesen gelang es, Kontakt zu dem 65-Jährigen herzustellen. Der Mann hatte sich mutmaßlich vor dem Eintreffen der ersten Streifen in einen nahegelegenen Kleingarten begeben. Dort konnten ihn die Einsatzkräfte gegen 17:00 Uhr vorläufig festnehmen. Zur Stunde durchsuchen die Beamten auf Anordnung der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg die Räume des Tatverdächtigen nach der betreffenden Schusswaffe.

Der 65-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler