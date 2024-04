WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Freitagnachmittag ist es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger gekommen. Der 79-Jährige Mann wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Würzburg ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut.

Der Fußgänger ist gegen 15:30 Uhr in der Straße "Beim Grafeneckart" aus noch ungeklärter Ursache von der Straßenbahn erfasst worden und gestürzt. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dem Sachstand nach sind die Fahrgäste in der Straßenbahn unverletzt geblieben.

Die Polizei Würzburg befand sich zur Unfallaufnahme vor Ort. Im Rahmen dessen mussten die Beamten die Straße für rund eine Stunde teilweise sperren.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt. Die Beamten bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.