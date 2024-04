REGENSBURG. Am späten Donnerstagabend wurde ein 20-Jähriger am Regensburger Busbahnhof durch einen bisher unbekannten Täter mit einem Messer am Bein verletzt. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd sucht nun nach dem Täter und möglichen Zeugen.

Am Donnerstag, 25. April wurde ein Bewohner an der Pforte des ANKER-Zentrums mit einer Beinverletzung vorstellig. Der 20-Jährige gab an, dass er gegen 22:00 Uhr am Busbahnhof in Regenburg durch einen unbekannten Mann angegangen wurde, welcher ihn vermutlich durch einen spitzen Gegenstand am Bein verletzte. Der 20-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum St. Josefs verbracht. Eine Fahndung der Einsatzkräfte im Umfeld des Busbahnhofes verlief zunächst negativ.

Bei einer Überprüfung der Videoüberwachung am Busbahnhof durch Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd konnte festgestellt werden, dass die Tat aufgezeichnet worden ist.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen lautet wie folgt:

Männlich

180 cm groß

Schwarze Haare

Südländisches Aussehen

Weiße Weste

Braune Hose

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die Ermittlungen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Angaben zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2001 bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd zu melden.