OSTALLGÄU. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger entwendete am Dienstag, 23.04.2024, einen neuen Traktor vom Hof eines Herstellers. Einen Tag später brachte er das teure Gefährt wieder zurück.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Traktor im Wert von 320.000 Euro. Der Tatverdächtige hatte die Tat bestens vorbereitet und war unter anderem in markentypischer Kleidung, mit gefälschten Ostallgäuer Kennzeichen und gefälschten firmentypischen Kennzeichnungen für Testfahrten, die er eigens zu diesem Zweck hergestellt hatte, aus Nordrhein-Westfalen angereist.

In einem günstigen Moment konnte er das Fahrzeug mit Originalschlüssel an sich bringen und sich damit vom Firmengelände entfernen. Am Mittwoch, 24.04.2024, fiel er gegen Mittag durch sein rasantes Fahrverhalten in der Nähe des Herstellers den dortigen Firmenmitarbeitern auf. Diese konnten ihn mit dem Fahrzeug stoppen und der hinzugerufenen Polizei übergeben.

Die Kriminalpolizei Kempten hat in der weiteren Folge die Ermittlungen übernommen. Der junge Mann ist geständig und offenbarte den Ermittlern bei seiner Vernehmung, dass er ein großer Fan der Traktorenmarke sei. Er habe auf seiner Tour zuvor mit dem Traktor mehrere hundert Kilometer bis Mittelfranken und zurück zurückgelegt.

Die Tat tangiert mehrere Straftatbestände, die Beamten ermitteln daher wegen des Verdachts des Diebstahls beziehungsweise des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstöße gegen die Kfz-Steuer- und Versicherungspflicht. Der Traktor steht zwischenzeitlich wieder beim Hersteller. (KPI Kempten)