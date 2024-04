FÜRTH. (430) Am Samstagabend (13.04.2024) griffen unbekannte Jugendliche ein Ehepaar mit ihrem 8-jährigen Kind in der Fürther U-Bahnstation Klinikum an. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:45 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann von etwa zehn Jugendlichen nach einer verbalen Streitigkeit umringt und angegriffen. Die Personen schlugen gemeinschaftlich auf den Mann ein und brachten ihn zu Boden. Mindestens einer trat zudem auf den am Boden liegenden Geschädigten ein.

Der 35-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste noch am Abend notoperiert werden.

Die 44-jährige Ehefrau versuchte ihrem Mann zu helfen und wurde hierbei ebenfalls durch die Jugendlichen leicht verletzt. Das Kind war nicht involviert und blieb unverletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bestand zwischen den Personen keinerlei Vorbeziehung.

Bei den Ermittlungen wurde nun bekannt, dass mehrere Augenzeugen vor Ort waren. Die Kriminalpolizei Fürth bittet diese Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



