0847 - Raub – 49-Jähriger schwer verletzt

Oberhausen – Am Freitag (12.04.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter einem 49-jährigen Mann gewaltsam seine Tasche auf dem Helmut-Haller-Platz. Der 49-Jährige wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, gingen der oder die Täter den 49-Jährigen im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr körperlich an und entwendeten seine Tasche.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0848 – Brand in Lagerhalle

Oberhausen – Am heutigen Freitag (26.04.2024) kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Schönbachstraße.

Gegen 03.30 Uhr wurde der Brand festgestellt und die Polizei sowie die Feuerwehr informiert. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Kenntnisstand liegen derzeit keine Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vor.

0849 – Versuchter Einbruch in Wohnung

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Blücherstraße zu verschaffen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0850 – Sachbeschädigungen an Autos

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (24.04.2024), 17.00 Uhr bis Donnerstag (25.04.2024), 06.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen grauen Hyundai in der Speckbachstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Antonsviertel – Im Zeitraum von Mittwoch (24.04.2024), 21.30 Uhr bis Donnerstag (25.04.2024), 08.30 Uhr zerkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Opel in der Mundingstraße. Die unbekannten Täter rissen zudem den Heckscheibenwischer ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0851 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 19.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, waren die die weiteren Insassen auf der Rückbank nicht angeschnallt. Zudem bemerkten die Beamten bei dem 24-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Lechhausen – Am heutigen Freitag (26.04.2024) war ein 20-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die beiden Männer.

0852 – Alkoholisiert und beleidigend unterwegs

Lechhausen – Am heutigen Freitag (26.04.2024) beleidigte ein 39-jähriger Autofahrer Polizeibeamte, nachdem er alkoholisiert unterwegs war.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt veranlassten daher einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann. Im Laufe der weiteren Kontrolle beleidigte er die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen.

0853 – Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Antonsviertel – Am gestrigen Donnerstagabend (25.04.2024) fuhr ein 31-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Gögginger Straße, da er offenbar deutlich zu schnell unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 31-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

0854 – Mann reagiert richtig

Hochfeld – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024), gegen 11.00 Uhr rief eine bislang unbekannte Person einen 83-jährigen Mann an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass die Frau des 83-Jährigen einen Verkehrsunfall hatte. Der unbekannte Anrufer forderte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der 83-Jährige zweifelte an der Glaubhaftigkeit der Forderung und informierte die Polizei.

Immer wieder geben sich Telefonbetrüger als falsche Polizeibeamte aus und fordern Geld. Die Polizei rät in solchen Fällen:

Wenn Sie sich nicht sicher sind und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie auf.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück, um zu überprüfen, ob er Sie wirklich kontaktieren wollte.

Sprechen Sie am Telefon niemals über finanzielle oder persönliche Verhältnisse.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren im Freistaat noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

0855 - Unfallflucht

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel Corsa in der Henisiusstraße. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0856 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) war ein 32-jähriger Autofahrer ohne Führerschein im Finkenweg unterwegs.

Gegen 16.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hier gab er zunächst an seinen Führerschein in der Arbeit vergessen zu haben. Wie sich dann aber herausstellte, war der 32-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 32-Jährigen.

0857 - Küchenbrand

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (25.04.2024) kam es zu einem Brand in einer Küche in der Eschenhofstraße. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Gegen 18.00 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen beim Erhitzen von Öl zu dem Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach derzeitigem Stand einstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

0858 – Auseinandersetzung mit Rollerfahrer

Universitätsviertel – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (25.04.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Rollerfahrer und einer 35-jährigen Fußgängerin in der Lilienthalstraße.

Gegen 16.00 Uhr ging die 35-jährige Frau an den, am Straßenrand stehenden, Rollerfahrer und seine weibliche Begleitung vorbei. Hierbei beleidigte der Rollerfahrer die 35-Jährige, stieg mit seiner Begleitung auf den Roller und fuhr auf die 35-jährige Frau zu. Diese sprang zur Seite und verhinderte so einen Zusammenstoß. Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend in Richtung der Zeppelinstraße.

Der Rollerfahrer und seine Begleitung werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 17-20 Jahre, schlank, lockige kurze braune Haare, schwarz gekleidet, sprach deutsch

Weiblich, ca. 15-18 Jahre, schlank, lange dunkelblonde Haare, stark geschminkt, schwarze Jacke, schwarzer Helm, sprach deutsch

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung gegen den unbekannten Rollerfahrer und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.