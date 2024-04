Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Während die Eigentümer im Urlaub waren, haben sich Einbrecher in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag gewaltsam Zugang zu ihrem Haus verschafft. Nach jetzigem Sachstand entwendeten die Täter mehrere Gegenstände in noch nicht beziffertem Wert und konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Dienstag 10:00 Uhr bis Donnerstag 13:45 Uhr haben Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner genutzt um in ihr Haus einzubrechen. Der genaue Zeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen. Tatort ist ein Reihenhaus in der Frohnhecke. Die Täter gelangten gewaltsam ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist in der Zeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe:

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, OT DAMM. Im Laufe des Montag wurde vom Fahrradabstellplatz am Dämmer Tor in Aschaffenburg ein schwarzes Trekkingrad entwendet. Der unbekannte Täter zerstörte das Fahrradschloss und entkam unerkannt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Mittwoch 21:30 Uhr, bis Donnerstag 16:30 Uhr, wurde in der Raiffeisenstraße im Bereich des Müller Parkplatz ein grauer Ford Fiesta im Bereich der Frontstoßstange durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Innerhalb von fünf Minuten wurde am Mittwochvormittag gegen 11:00 Uhr ein grauer Skoda Yeti angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich vor der Metzgerei Geis. Der Unfallverursacher entkam unerkannt. Es entstand durch den Lackschaden an der Fahrerseite ein Sachschaden von über 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Durch einen dunkelblauen VW Fox wurde am Donnerstag um 10:10 Uhr ein blauer Audi A3 beschädigt. Die Fahrerin stieß beim Rückwärtsrangieren gegen den geparkten Audi und beschädigte diesen im Bereich der Frontstoßstange. Die ca. 70-jährige Dame entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

In der Zeit von Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 07:50 Uhr wurde ebenfalls in Bürgstadt im Bereich der Straße "Am Bischof" ein grauer Toyota mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der linken Fahrzeugseite.

MILTENBERG, STADTGEBIET. Am Donnerstag um 15:00 Uhr konnte ein Anwohner in der Graubergstraße beobachten, wie ein kleiner schwarzer Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen ein Steinbeet fuhr und dieses beschädigte. Hinweise zum Kennzeichen oder Fabrikat konnte er leider nicht geben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.