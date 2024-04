FÜRTH. (428) Am Donnerstagmorgen (25.04.2024) brachen Unbekannte in eine Großküche in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:25 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Großküche in der Hans-Vogel-Straße. Der oder die Täter drangen mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss in die Innenräume ein und entwendeten ein E-Mountainbike, Schlüssel und mehrere Essenstransportboxen. Außerdem fanden sie den Schlüssel für einen blauen VW Golf IV. Mit diesem fuhren sie einige hundert Meter und stellten ihn auf dem Parkplatz Georg-Zorn-Straße wieder ab.

Weiterhin versuchten der oder die Täter die Verbindungstüre zu dem angrenzenden Modegeschäft gewaltsam zu öffnen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl