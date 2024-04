OBERNBURG A. MAIN U. WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Nach einer seit April 2023 andauernden Serie von Brandstiftungen an Holzstapeln und Waldhütten geht die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun gezielt mit detaillierten Fragen auf die Bevölkerung zu. Ein erster Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen und befindet sich in Haft. Für Hinweise, die zur Ergreifung eines weiteren Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung ausgelobt.

Brandserie seit April 2023

Seit April 2023 kam es in den Bereichen um die Ortschaften Obernburg am Main und Wörth am Main immer wieder zu Bränden von abgelegenen Waldhütten und Holzstapeln. Insgesamt ist es zu 19 Brandstiftungen gekommen, bei denen insgesamt ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden ist. Personen waren in keinem der genannten Fälle gefährdet bzw. wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen zentral und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Erste Festnahme erfolgt

Im Zuge der Ermittlungen konnte in der letzten Woche bereits ein 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. In seiner Vernehmung legte dieser ein Geständnis für einen Teil der Brände ab. Für die restlichen Taten kommt er jedoch nach derzeitigem Stand nicht als Täter in Frage. Es ist davon auszugehen, dass ein weiterer Brandstifter im Raum Obernburg zu Gange ist.

Fragen an die Bevölkerung

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhoffen sich die Brandermittler nun insbesondere Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Hinweise auf eine oder mehrere Personen geben, die sich in verdächtiger Art und Weise, insbesondere in Waldgebieten rund um Obernburg und Wörth, verhalten haben?

Wer hat eine oder mehrere Personen beobachtet, welche sich an Holzunterständen, Holzlagerungen, Hochsitzen und Waldhütten, verdächtig verhalten und eventuell dort etwas deponiert haben?

Gibt es Zeugen, welche an ihre Holzlagerstätten/Grundstücken/Waldhütten Gegenstände bemerkt oder vorgefunden haben, die potenziell geeignet sind, Brände auszulösen?

Gibt es Zeugen, die Angaben zu Personen aus ihrem Umfeld machen können, die als mögliche Tatverdächtige der Brandstiftungsserie in Frage kommen?

Belohnung durch Bayerische Landeskriminalamt

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen hat das Bayer. Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 1.000,00 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.