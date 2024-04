NEU-ULM. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führt am 30.04.2024 vormittags eine großangelegte Übung durch. Dabei üben die Einsatzkräfte eine sogenannte „Große Schadenslage“, die sich bei einer öffentlichen Veranstaltung ereignet.

Die Übung findet im Freien statt und startet um 09:00 Uhr. Neben polizeilichen Einsatzkräften und solchen von Feuerwehr und Rettungsdienst werden vor Ort auch noch eine größere Anzahl an Mimen sein, die bei der realistischen Darstellung des Szenarios unterstützen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können die Übung gerne begleiten, entsprechende Interviews vor Ort sind möglich.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass weitergehende Inhalte der Übung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gemacht werden können, um die Ziele der Übung nicht zu gefährden.

Sofern Sie Interesse an einer Begleitung haben, werden Sie gebeten, sich per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de oder per Telefon unter 0831 9909-1012 oder -1013 anzumelden.

Parkmöglichkeiten vor Ort sind vorhanden. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).