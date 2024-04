651. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt – Freiham

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Renault Pkw auf der Bodenseestraße in Richtung Germering.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Durch den Zusammenstoß wurde der 70-Jähriger schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der Pkw und Ampel wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Bei dem 70-Jährigen wurde eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er wurde wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

652. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses; fünf Personen verletzt; Pkw flüchtig – Ramersdorf

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Bus der Linie 139 auf der Balanstraße stadtauswärts. Nach einem Halt an der Bushaltestelle Ständlerstraße, fuhr der 58-Jährige wieder an.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Pkw aus dem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes auf die Ständlerstraße, ohne dem Linienbus Vorrang zu gewähren.

Der 58-Jährige musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Im Bus stürzten dadurch eine 47-Jährige, eine 29-Jährige und eine 23-Jährige (alle mit Wohnsitzen in München) und wurden dadurch leicht verletzt. Ebenso wurde eine 5-Jährige sowie ein Säugling verletzt. Die 23-Jährige und der Säugling mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrerin bzw. Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

653. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Ladendiebstählen – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 45-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland von einem Sicherheitsdienst eines Sportgeschäftes dabei beobachtet, wie er einen Rucksack und eine Jacke entwenden wollte. Daraufhin verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei, welche den 45-Jährgen noch vor Ort festnehmen konnte.

Der 45-Jährige wurde anschließen dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der 45-Jährige wurde am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 13:00 Uhr, wieder entlassen.

Am selben Tag gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem weiteren Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Ludwigsvorstadt gerufen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten wiederum den 45-Jährigen feststellen, der zwei Weinflaschen aus dem Supermarkt entwendet hatte und von einem Mitarbeiter beobachtet worden war. Bei der polizeilichen Durchsuchung konnte bei dem 45-Jährigen noch weitere Gegenstände aufgefunden werden, deren Herkunft noch nicht geklärt ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der 45-Jährige zudem für einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Montag, 22.04.2024, gegen 19:50 Uhr, verantwortlich ist. Hier entwendete er eine Flasche Wein.

Der 45-Jähriger wurde erneut der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Donnerstag, 25.04.2024, wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Kommissariat 56 (Eigentumskriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

654. Verkehrsunfall aufgrund einer akuten Erkrankung – Neuried

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem BMW Pkw auf der Forstenrieder Straße ortsauseinwärts.

Aufgrund einer plötzlich auftretenden internistischen Erkrankung, verlor der 63-Jährige das Bewusstsein. Das Fahrzeug wurde anschließend stark beschleunigt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit einem geparkten Daimler Lkw mit Anhänger zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw des 63-Jährigen auf den Gehweg geschleudert. Hierbei wurde zudem ein Lichtmast beschädigt. Der Lkw wurde durch die Wucht des Aufpralls im Anschluss auf die Fahrbahn geschoben und stieß hierbei seitlich gegen einen fahrenden Kraftomnibus (Evobus). Der Bus wurde von einem 47-Jährigen mit Wohnsitz in München gelenkt. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 63-Jährige unter laufenden lebenserhaltenden Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus stabilisierte sich sein Gesundheitszustand. Ob der 63-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

An den Fahrzeugen sowie am Lichtmast entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.