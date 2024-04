LANDAU A.D.ISAR. Am gestrigen Abend (25.04.2024) sollen zwei bislang unbekannte Täter einem Casinobesucher sein Handy und Bargeld entwendet haben, nachdem sie ihn körperlich attackiert hatten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen befand sich ein 41-Jähriger im Außenbereich eines Casinos am Sebastianiplatz, als er gegen 22.00 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern attackiert wurde. Sie sollen ihn mit Händen und Füßen sowie seinen eigenen Krücken geschlagen haben. Im Anschluss entwendeten sie ihm sein Handy, in dessen Hülle sich ein niedriger 3-stelliger Bargeldbetrag befand. Die beiden Unbekannten flüchteten schließlich in Richtung Höckinger Straße. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zum Raubdelikt übernommen und bittet Personen, die sachdienlich Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

