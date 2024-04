HEILSBRONN. (424) Wie mit Meldung 423 berichtet, war es am Donnerstagnachmittag (25.04.2024) auf der Autobahn A6 bei Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Ein 58-jähriger Autofahrer erlag zwischenzeitlich seinen Verletzungen.



Der 58-Jährige war gegen 14:30 Uhr mit einem Skoda-SUV in Fahrtrichtung Amberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Skoda an einem Stauende kurz nach dem Parkplatz Auergründel auf einen Sattelzug auf.

Bei dem Unfall erlitt der 58-jährige Autofahrer akut lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst leitete noch am Unfallort Reanimationsmaßnahmen ein und brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Dort erlag der 58-Jährige in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen.



Erstellt durch: Michael Konrad