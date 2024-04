HEILSBRONN. (423) Auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg hat sich am Donnerstagnachmittag (25.04.2024) bei Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-jähriger Autofahrer erlitt bei einem Auffahrunfall lebensgefährliche Verletzungen.



Verkehrsteilnehmer hatten gegen 14:30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall kurz nach dem Autobahnparkplatz Auergründel mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein SUV der Marke Skoda aus noch ungeklärter Ursache an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren.

Der Skoda schob sich bei dem Auffahrunfall fast bis zur Hälfte unter den Auflieger des Sattelzugs. Der 58-jähriger Fahrer des SUV war in Folge der Kollision zunächst in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall akut lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus transportiert.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht nahmen den Verkehrsunfall mit mehreren Streifen auf. Zudem nahm ein Gutachter seine Arbeit an der Unfallörtlichkeit auf und soll die Polizei bei den Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache unterstützen. In diesem Zusammenhang stellten die Polizeibeamten den Skoda sicher.

Die A6 in Fahrtrichtung Amberg bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten bis voraussichtlich 18:00 Uhr gesperrt.



Erstellt durch: Michael Konrad