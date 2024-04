KAUFERING, LKRS. LANDSBERG AM LECH.Nachdem in der vergangenen Woche zwei junge Männer mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten, hat die Kripo Fürstenfeldbruck intensive Ermittlungen durchgeführt. Gestern erfolgte die Festnahme von drei Tatverdächtigen.

In der Nacht auf den 18.04.2024 wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren eingefunden hätten. Beide seien offenbar durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in dieser Nacht die Ermittlungen übernommen. Offenbar waren die Opfer in Kaufering gezielt angegriffen und verletzt worden. Die nach intensiven Erhebungen gesammelten Erkenntnisse der Kripo begründeten einen dringenden Tatverdacht gegen ein Brüderpaar im Alter von 20 und 28 Jahren.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 20-Jährigen sowie des Verdachts der Beihilfe gegen den 28-Jährigen, der jeweils durch den zuständigen Richter erlassen wurde.

Im Rahmen gezielter Wohnungsdurchsuchungen konnten die Brüder am gestrigen Mittwoch mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften in Kaufering und Hurlach festgenommen werden. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung durch eine weitere Person. Dieser 32-jährige Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech konnte noch am gestrigen Abend festgenommen werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden am heutigen Tage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der jeweils die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere hinsichtlich des Tatmotivs, dauern an.