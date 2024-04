AHOLMING, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B8 bei Aholming. Ein Fahrer wurde schwer verletzt. Der zweite Fahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, denen er wenig später im Krankenhaus erlag.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Ford eines 70-jährigen Mannes aus dem Landkreis Deggendorf und dem VW eines 19-jährigen Mannes aus dem Landkreis Freising. Dabei wurde der 70-jährige lebensbedrohlich und der 19-jährige schwer verletzt. Die beiden Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wenig später erlag der Ford-Fahrer im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 70-jährige war zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Leitplanken und der Fahrbahnbelag wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die B8 ist nach wie vor voll gesperrt. Eine Dauer dieser Vollsperrung ist noch nicht absehbar. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Vor Ort sind die Einsatzkräfte der Feuerwehren Aholming und Plattling, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Zeugenaufruf:

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Plattling unter Tel.: 09931/91640 zu melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Plattling, Tel.: 09931/91640

Veröffentlicht am 25.04.2024 um 15.35