AMBERG/LKR SCHWANDORF. Am Dienstag, 23. April stellten Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg eine Prostituierte in einer Ferienwohnung im Landkreis Schwandorf fest. Nachdem die Frau keine erforderliche Anmeldung als Prostituierte hatte und sich unerlaubt in Deutschland aufhält wird nun gegen sie wegen diverser Delikte ermittelt.

Erlaubte Prostitution unterliegt zum Schutz der ausübenden Frauen einer notwendigen Anmeldung bei der örtlichen Kommune. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg wurde in den vergangenen Wochen eine Frau ausfindig gemacht, welche ihre Dienste im südlichen Landkreis Schwandorf anbot. Bei der Kontrolle vor Ort wurde am Dienstag eine 51-jährige Chinesin in einer Ferienwohnung festgestellt, welche weder eine erforderliche Anmeldung vorlegen konnte, noch einen gültigen Aufenthaltstitel besaß. Gegen die Frau wird nun wegen Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz und nach dem Prostituiertenschutzgesetz ermittelt.