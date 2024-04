REGENSBURG. Am 25. April vollzogen Unterstützungskräfte einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Altstadt von Regensburg. Die Maßnahme verlief aus polizeilicher Sicht erfolgreich und routiniert. Das Ergebnis der Durchsuchung ist eine Kiste mit Kräuter und Kräutermischungen, welche durch die ermittelnde Kriminalpolizei Regensburg auf ihren THC-Gehalt geprüft wird.

Mit der Zielrichtung THC bzw. CBD-haltige Produkte aufzufinden, durchsuchten am Mittwochnachmittag Unterstützungskräfte für die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ein Geschäft für Hanfprodukte in der Altstadt von Regensburg. Beim Betreten des Geschäfts gegen 14 Uhr wurden einer Angestellten die anstehenden Maßnahmen ruhig erläutert, sodass diese sich im weiteren Verlauf der Durchsuchung kooperativ zeigte. Insgesamt wurde eine Kiste mit Kräuter- und Kräutermischungen sichergestellt, welche nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt auf ihren THC-Gehalt überprüft wird. Hintergrund des richterlichen Beschlusses ist ein Verdacht auf den illegalen Handel mit Cannabis.