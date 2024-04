NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Drei algerische Staatsbürger entwendeten am Mittwoch Gegenstände aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Eine Zivilstreife beobachtete den Vorgang und nahm die Täter auf frischer Tat fest.

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, durchwühlten zwei Männer und eine Frau einen unversperrten Pkw in der Schweinfurter Straße. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem ein Ladekabel und entfernten sich anschließend.

Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete zufällig das Vorgehen der Gruppe und nahm die drei Personen noch vor Ort fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die beiden algerischen Männer im Alter von 18 und 20 Jahren am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Beide Angeklagten wurden durch das Gericht im beschleunigten Verfahren zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Die 18-jährige Frau befindet sich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus.