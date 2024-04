645. Raubdelikt mit Schusswaffe – Innenstadt

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 21:15 Uhr, befanden sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim und ein ihm lediglich mit Vornamen bekannter Begleiter im Bereich der Münchner Innenstadt in einer nicht näher bekannten Grünanlage (eventuell Englischer Garten).

Nach Angaben des 17-Jährigen seien sie dort von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen worden. Unter Vorhalt von Schusswaffen wurden sie bedroht und zur Herausgabe der Wertsachen aufgefordert. Während der 17-Jährige gegen eine Hauswand gedrückt wurde, löste sich ein Schuss, wodurch er am Bein schwer verletzt wurde.

Der 17-Jährige begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus im Landkreis Rosenheim. Dort erfolgte im Nachgang die Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Wasserburg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, südländische Erscheinung; blaues Bandana Tuch vor dem Gesicht, schwarze Jacke mit Kapuze

Täter 2:

Männlich, 15-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, vermutlich südländisches Erscheinungsbild; Bandana Tuch vor dem Gesicht, schwarze Jacke mit Kapuze

Täter 3:

Männlich; dunkel gekleidet; keine weitere Beschreibung möglich

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum im Bereich einer Grünanlage (evtl. Englischer Garten), im Bereich Isartor oder in deren näheren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat in der o.a. Umgebung einen Schuss gehört?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

646. Besonders schwerer Fall des Diebstahls; eine Tatverdächtige festgenommen – Altstadt

Am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 14:30 Uhr, konnten Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums München eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München dabei beobachten, wie sie in einem Gewerbebetrieb in der Eisenmannstraße hochwertige Schuhe entwendete.

Unmittelbar nach der Tat wurde sie vorläufig festgenommen. Neben den Schuhen konnte noch weiteres vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kommt die Tatverdächtige für weitere 12 Diebstähle in den letzten zwei Monaten unter anderem aus Trinkgeldkassen und Sparschweinen von mehreren Geschäften in Frage.

Sie wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Verlauf des Tages wird sie dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 55 (u.a. Diebstähle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

647. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation – Bogenhausen

Am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 12:00 Uhr, gerieten zwei Pkw-Fahrer, ein 26-Jähriger und ein 51-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München), auf der Kunihohstraße wegen einer Unstimmigkeit im Straßenverkehr in Streit. Im Zuge der anfänglichen verbalen Streitigkeit kam es zu einer Bedrohungssituation zum Nachteil des 51-Jährigen.

Daraufhin entfernten sich die beiden voneinander. Anschließend informierte der 51-Jährige über den Notruf 110 die Polizei. Der 26-Jährige konnte in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden.

In der Wohnung konnte die Tatwaffe, ein Pfefferspray, aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und einem Verstoß nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Einsatz waren mehr als 15 Streifen eingesetzt, unter anderem auch ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei sowie der Münchner Einsatzhundertschaft.

648. Einbruch in eine Lagerhalle – Heimstetten

Am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 00:10 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in eine größere Lagerhalle ein.

Aus einem Lagerraum wurden unter anderem Kabel und Kabeltrommeln entwendet. Diese wurden anschließend in ein Fahrzeug verladen und die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Beuteschaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldkirchener Straße und Ammerthalstraße (Heimstetten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

649. Einbruch in ein Bürogebäude – Altstadt

Im Zeitraum von Dienstag, 23.04.2024, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 24.04.2024, 02:30 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstür wurde sich Zutritt zu den Büroräumen verschafft.

Diese wurden anschließend durchsucht und letztendlich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Unter Mitnahme der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theatinerstraße und Salvatorstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

650. Größerer Polizeieinsatz – Aubing

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 18:30 Uhr, verständigte eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Sie gab an, dass sich ihr 56-jähriger Ehemann im gemeinsamen Haus eingesperrt hätte und sie sich nun aufgrund seines psychischen Zustandes Sorgen um ihn machte.

Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Der 56-Jährige konnte vor Ort gesichert werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 56-Jährige einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung überstellt.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall wird durch die Münchner Polizei geführt.