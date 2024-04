STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Am Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Stegaurach ein, überwältigten zwei Bewohner und stahlen mehrere Wertsachen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 8 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Stegaurach. Anschließend überwältigten sie zwei Bewohner und fesselten diese. Daraufhin durchsuchten die Unbekannten die Räume, nahmen Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro an sich und flüchteten. Einer der Bewohner konnte um kurz vor 9 Uhr über Notruf die Polizei verständigen. Beide Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich um mindestens zwei maskierte dunkel gekleidete Männer handeln, die möglicherweise mit einem Auto flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Täter womöglich zielgerichtet agierten.

Die Kriminalbeamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch, zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, im Bereich des Holzweges Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.