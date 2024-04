EBERFING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Mittwochnachmittag, den 24. April 2024, kam es auf der Kreisstraße WM1 zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei ein junger Mann ums Leben kam. Die Unfallstelle war mehrere Stunden komplett gesperrt – eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizeiinspektion Weilheim hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Unfall zum Nachteil eines Motorradfahrers. Ein 29-Jähriger aus dem Großraum Landsberg fuhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 1 von Weilheim in Richtung Antdorf. Auf Höhe der Gemeinde Eberfing kam er aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Sturz. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und den eingetroffenen Polizeibeamten noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Die Polizeiinspektion Weilheim hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen aufgenommen. Ein unfallanalytisches Gutachten zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde in Auftrag gegeben.

Die Fahrbahn war insgesamt mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Eberfing unterstützte bei der Verkehrslenkung und der Sicherung der Unfallstelle.