ERLANGEN-LAND. (416) Am Mittwochnachmittag (24.04.2024) brach in einer Wohnung in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand aus. Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.



Gegen 14:00 Uhr teilten Anwohner über Notruf mit, dass Rauch aus dem Erdgeschoß eines Wohnanwesens im Wellerstädter Weg wahrzunehmen sei. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es den Brand rasch zu löschen.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann auf und bargen diesen. Ein anwesender Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Erlanger Kriminalpolizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.



Erstellt durch: Michael Petzold