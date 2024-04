Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Ein zunächst unbekannter Täter besprühte im November 2023 mehrere Objekte im Gemeindebereich von Ebersdorf bei Coburg mit dem Schriftzug „Free Palestine“ und verursachte damit einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Durch umfangreiche gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektionen Hof und Coburg geriet ein syrischer Staatsangehöriger in den Fokus der Beamten.

Der zur Tatzeit 17-jährige Tatverdächtige geriet bereits im Januar 2024 in das Visier der Hofer Kriminalbeamten, da er in den sozialen Netzwerken strafrechtlich relevante Beiträge postete. Bei Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Hof und Coburg stießen die Polizisten auf mobile Datenträger und stellten sie sicher. Bei deren anschließender Auswertung wurde unter anderem Bild- und Videomaterial der Sachbeschädigungen in Ebersdorf bei Coburg gefunden. Der inzwischen 18-Jährige steht im Verdacht, im Bereich Ebersdorf bei Coburg elf Schriftzüge an verschiedene Objekte gesprüht zu haben. Neben einer Mauer und der Außenfassade der Grund- und Mittelschule Ebersdorf waren je ein Wartehäuschen am Bahnhof und in der Ortsmitte sowie zahlreiche Hauswände betroffen.

Der junge Mann mit Wohnsitz im Landkreis Coburg muss sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.