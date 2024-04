ANGER, LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding nahmen am späten Dienstagabend, den 23. April 2024, auf der BAB A8, Höhe Anger, einen kosovarischen Staatsbürger mit Diebesgut fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Am Dienstagabend (23. April 2024), um 22.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding einen mit einer Person besetzten Pkw, Audi, Q7. Die Fahnder wurden auf das Fahrzeug mit britischer Zulassung aufmerksam, als es die BAB A8 in Richtung Salzburg fuhr. Recherchen am Kontrollort ergaben, dass das kontrollierte Fahrzeug in Großbritannien als gestohlen gemeldet wurde.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Der Pkw wurde durch die kontrollierenden Beamten sichergestellt.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden nun die weiteren Untersuchungen durch das zuständige Fachkommissariat 10, der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, wegen des Verdachts der Geldwäsche und Hehlerei fortgeführt.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde im Laufe des 24. April 2024 entlassen. Ob gegen ihn ein dringender Tatverdacht besteht, ist nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.