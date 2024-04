0838 – Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Nördlingen - In der Nacht von Montag auf Dienstag fanden mehrere Einbrüche statt. In Baldingen wurde das Vereinsheim der Goldbachschützen aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

In der Nacht wurde außerdem der Kiosk im Ochsenzwinger und das Kassenhäuschen der Freilichtbühne aufgebrochen. Die Täter konnten hier nichts erbeuten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

In der gleichen Nacht versuchten bislang unbekannte Täter in die Physiotherapiepraxis in der Reimlinger Straße sowie in die ambulante Pflege An der Reimlinger Mauer einzubrechen. Hier gelang es den Tätern nicht in die Gebäude einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu einer der oben genannten Vorfälle geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden.

0839 – Unfall mit hohem Sachschaden

Asbach-Bäumenheim – Am gestrigen Dienstag (23.04.2024), 17.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der „Zott-Kreuzung“.

Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr auf der Mertinger Straße in Richtung Anton-Jaumann-Straße. An der Kreuzung übersah der Mann offenbar den von links kommenden Wagen eines 54-Jährigen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde dessen Pkw in das Auto einer 29-Jährigen im Gegenverkehr geschleudert.

Alle Beteiligten gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Zwei der drei Autos wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.