Spritztour ohne Fahrerlaubnis

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Alzenauer Polizei kontrollierte einen Pkw-Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn und den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren.

Der BMW geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:20 Uhr ins Visier der Beamten. Grund hierfür waren Mitteilungen, dass das Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Industriegebiet herumfahre und die dortigen LKW-Fahrer geweckt habe. Der 18-jährige Fahrer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Er und der Halter des Fahrzeugs müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am 16.04.2024 wurde zwischen 07:50 Uhr und 12:40 Uhr ein weiß/grünes Fahrrad der Marke Winora entwendet. Das Mountainbike wurde in der Pfaffengasse mit einem Fahrradschloss abgesperrt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 11:15 Uhr und 13:45 Uhr, wurde ein brauner Daimler hinten rechts beschädigt. Das Fahrzeug parkte in einem Parkhaus in der Goldbacher Straße auf dem Parkdeck vier.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr, parkte ein weißer Golf auf einem Supermarkt Parkplatz in der Würzburger Straße und wurde hierbei am rechten Heck beschädigt.

GROSS-UMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde die Frontscheibe eines VW's beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Siemensstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KLEINKAHL, OT KLEINLAUDENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 06:00 Uhr und Dienstag, 17:30 Uhr wurde ein Gartenzaun in der Kleinlauderbacher Straße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein schwarzer Opel mit einem Gegenstand an der Fahrzeugseite verkratzt. Das Auto parkte in der Jahnstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.