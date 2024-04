LEINACH, LKR. WÜRZBURG. Am Montagnachmittag war in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Würzburg konnten die Ursache für das Feuer nun klären.

Am Montag gegen 15:50 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Straße "Am Mühlberg" ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Bei deren Eintreffen stand der an die Küche angrenzende Vorratsraum bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise unverletzt ins Freie retten.

Nachdem die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen worden sind, waren die zuständigen Brandermittler am Dienstag nochmals am Brandort. Hierbei konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der Gefriertruhe ausgebrochen ist. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 75.000 Euro.