FREYUNG, OBERNDORF. Am 22.04.2024 stellte die Sicherheitswacht rechtsradikale Symbole an einem Bushäuschen fest. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Während eines Streifengangs musste die Sicherheitswacht mehrere rechtsradikale Symbole und Zeichen an einem Bushäuschen am Busbahnhof feststellen. Sie waren zum Teil mit weißer Kreide und Filzstift angebracht, aber ebenso auch in das Holz geritzt. Hinweise zu einem oder mehreren Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 24.04.2024, 12.25 Uhr