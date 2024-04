638. Raubdelikt – Obergiesing

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 21:30 Uhr, ging ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Gehweg in der Untersbergstraße. Unvermittelt kam ein unbekannter Mann auf ihn zu und sprühte ihm Pfefferspray in das Gesicht. Danach tastete der Unbekannte die Jackentaschen des 24-Jährigen ab. Entwendet wurde dabei jedoch nichts. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter.

Der 24-Jährige begab sich im Anschluss in einen nahegelegenen gastronomischen Betrieb und verständigte verspätet von dort aus die Polizei. Der 24-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untersbergstraße, Deisenhofener Straße, Landlstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

639. Raubdelikt – Solln

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 21:15 Uhr, war ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München gerade zu Fuß in der Passage zwischen Stockmannstraße und Gulbranssonstraße auf dem Weg nach Hause, als ihn plötzlich zwei männliche Personen entgegentraten und unvermittelt auf ihn einschlugen. Sie versuchten dabei dem 34-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen, was jedoch nicht gelang. Der 34-Jährige schaffte es, sich zu befreien und nach Hause zu flüchten. Dort verständigte er den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,85 m groß, schlank, nordorientalisches Aussehen, schmales kantiges Gesicht, helle Haut, braune kurze Haare, 3-Tage-Bart, grau bekleidet

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, kräftig, nordorientalisches Aussehen, schwarze Haare, nach oben frisiert, langer Vollbart, helle Haut, bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stockmannstraße, Drygalski-Allee, Weltistraße, Gulbranssonstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

640. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Forstenried

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 21:45 Uhr, führte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München im Ruheraum einer Sauna in einer Badeeinrichtung sexuelle Handlungen an sich aus. Diese filmte er mit seinem Mobiltelefon.

Zwei Besucherinnen des Schwimmbads beobachten dies und verständigten daraufhin den Bademeister, welcher im Anschluss den Polizeinotruf verständigte.

Der 30-Jährige konnte noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

641. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 15:40 Uhr, erhielt der Polizeinotruf 110 mehrere Mitteilungen über eine männliche Person, die am Marienplatz auf den Fischbrunnen geklettert war und dort Grußformen ausführte, die eine Identifizierung mit verbotenen nationalsozialistischen Organisationen zum Ausdruck brachte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf dem Fischbrunnen stehend angetroffen werden.

Der 33-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten sehr unkooperativ und führte weiterhin besagte Grußformen aus. Schließlich konnte er dazu gebracht werden, mittels der hinzugerufenen Feuerwehr in den Korb eines Drehleiterwagens zu steigen und den Fischbrunnen zu verlassen. Auch hierbei zeigte er nochmals die Grußformen. Der 33-Jährige konnte festgenommen und der Haftanstalt überstellt werden. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.

642. Sachbeschädigung – Isarvorstadt

Am Freitag, 19.04.2024, zwischen 10:50 Uhr bis 22:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster eines Bürgerbüros einer Partei in der Baaderstraße. Hierbei wurde mit schwarzer Farbe ein Symbol im Zusammenhang mit dem Kommunismus angebracht. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 43 (Staatsschutzrelevante Delikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baaderstraße, Erhardtstraße und Fraunhoferstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

643. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 04:10 Uhr, befanden sich ein 29-Jähriger und eine 23-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, als Fußgänger im „Tal“ auf dem Heimweg.

Sie wurden hier von einem 35-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, angesprochen und zunächst verbal belästigt. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung führte der 35-Jährige gegenüber den beiden den sogenannten „Hitlergruß“ aus und tätigte schreiend eine Äußerung mit Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Im weiteren Verlauf der bislang verbalen Auseinandersetzung kam es zu Drohungen und Körperverletzungshandlungen zwischen den Beteiligten. Auf den Vorfall aufmerksam gewordene Passanten verständigten anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Durch die eingesetzten Beamten konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Tals auf Hausnummer 19 (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

644. Körperverletzungsdelikt; mehrere Tatverdächtige festgenommen – Maxvorstadt

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 11:45 Uhr, kam es im Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße nach einer Gerichtsverhandlung des Amtsgerichts München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 65-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer circa zehnköpfigen Personengruppe. Diese griff den 65-Jährigen körperlich an, indem sie mit Tritten und Schlägen auf diesen einschlugen bis er zu Boden ging. Dort wurde er weiterhin mit Tritten gegen den Oberkörper und Kopf angegriffen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München körperlich angegriffen und verletzt. Erst als Justizbeamte eintrafen, konnten die Parteien getrennt werden. Der 65-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die Beteiligten der Personengruppe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Drei Tatverdächtige (ein 48-Jähriger und ein 49-Jähriger, jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis Augsburg und ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Günzburg) wurden nach der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Vor dem Strafjustizzentrum kam es während der Anzeigenaufnahme noch zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welche im Kontext zu der vorangegangenen Auseinandersetzung steht. Die Ermittlungen dazu laufen.

Im weiteren Verlauf kam es noch zu einer verbalen Auseinandersetzung von Angehörigen des 65-Jährigen sowie der Tatverdächtigen im Schleusenbereich des Strafjustizzentrums. Hierbei mussten die Gruppen durch Justiz- und Polizeibeamten vor Ort getrennt werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es hierbei nicht zu Straftaten.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.