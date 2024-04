IPHOFEN, LKR. KITZIGEN. Wie bereits berichtet wurde ein weiblicher Leichnam in einem Bach in Iphofen aufgefunden. Die Identität konnte in der Zwischenzeit geklärt werden. Eine Obduktion erbrachte keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.



Mittlerweile konnte die Identität der Verstorbenen zweifelsfrei geklärt werden. Bei der Frau handelt es sich um eine 47-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen.



Am Dienstagvormittag fand im Institut für Rechtsmedizin Würzburg eine Obduktion des Leichnams statt. Hierbei haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.



Die Ermittlungen zu dem Todesfall werden von der Kriminalpolizei Würzburg geführt.