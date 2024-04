OBERASBACH. (415) Zwischen Donnerstagabend (18.04.2024) und Samstagmittag (20.04.2024) sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz an die Mauer einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Oberasbach (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 13:00 Uhr am Samstag brachten unbekannte Personen ein Hakenkreuz an der Mauer einer Jugendeinrichtung in der St.-Johannes-Straße an. Die betreffende Wand ist unter bestimmten Voraussetzungen für das Anbringen nicht strafbarer Graffiti freigegeben.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc