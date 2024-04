B 505 / BAMBERG. Am Mittwochmorgen kam es auf der B 505 zwischen Bamberg und Strullendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kollidierte frontal mit einem Lastwagen und starb noch an der Unfallstelle.

Die 30-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochmorgen auf der B 505 zwischen Bamberg und Strullendorf in Richtung Süden. Gegen 5.40 Uhr überholte sie einen Lastwagen und kollidierte dabei mit einem weiteren, entgegenkommenden Lastwagen. Zeugen wählten sofort den Notruf 110. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kamen an den Unfallort. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der 30-Jährigen feststellen. Die beiden Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Die B 505 ist derzeit zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Pettstadt komplett gesperrt (Stand: 9.39 Uhr). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Gutachter an den Unfallort. Die Verkehrspolizei Bamberg übernimmt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Der Gesamtschaden beträgt etwa 70.000 Euro.