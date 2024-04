Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag eine 68 jährige deutsche Pkw-Lenkerin, als Sie während der Fahrt auf der BAB A96 in Richtung Lindau im Bereich Memmingen bemerkte, dass aus dem Motorraum ihres Pkw Qualm aufstieg. Geistesgegenwärtig stellte Sie ihren Pkw verkehrssicher am Seitenstreifen ab und begab sich unverzüglich aus dem Fahrzeug. Wenige Momente später stand ihr Pkw in Flammen. Die sichtlich geschockte Fahrerin musste danach mitansehen, wie die verständigte Feuerwehr Erkheim und Schlegelsberg den in Vollbrand stehenden Pkw löschte. Während der Lösch.- und Bergungsarbeiten musste der auflaufen Verkehr über den angrenzenden Parkplatz Burgacker geleitet werden. Die Hauptfahrbahn war dafür ca. 1 ½ gesperrt. Die Autobahnmeisterei schätzte den entstandenen Brandschaden an der Fahrbahndecke auf ca. 5000.- Euro. Der ausgebrannte Pkw hatte nur noch Schrottwert. Die Fahrerin kam aufgrund ihres gedankenschnellen Handelns jedoch mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt.