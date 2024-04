PFAFFENHOFEN A. D. ROTH. Seit März 2024 ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 65-Jährigen, welcher volksverhetzende Inhalte über Messenger-Dienste veröffentlichte. Am 23.04.2024 vollzog die Kriminalpolizei einen durch die Staatsanwaltschaft Memmingen erwirkten Durchsuchungsbeschluss.

Bereits seit März 2024 ermittelt das Staatsschutz-Kommissariat der Neu-Ulmer Kriminalpolizei gegen einen 65-Jährigen Mann. Dieser veröffentlichte mittels eines Messenger-Dienstes im Dezember 2023 volksverhetzende Inhalte, in welchen er die Covid-19-Impfkampagne mit den in Konzentrationslagern begangenen Völkermord des NS-Regimes verglich. Von der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den 65-Jährigen beantragt, welcher durch das zuständige Amtsgericht erlassen und in den Morgenstunden des 23.04.2024 durch Kräfte der Neu-Ulmer Kriminalpolizei vollzogen wurde. Hierbei stellten die Beamten neben Mobiltelefonen auch einen Laptop sowie einen weiteren Datenträger sicher. Die sichergestellten Gegenstände wertet die Kriminalpolizei nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen aus. Nach Abschluss der Auswertungen leitet die Kriminalpolizei die Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaft Memmingen weiter, welche sodann über den Fortgang des Strafverfahrens entscheidet. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).