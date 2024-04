LENTING, LKR. EICHSTÄTT: In der Nacht vom gestrigen Montag (22.04.2024) auf den heutigen Dienstag (23.04.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw in Lenting, Landkreis Eichstätt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt im Süden der Gemeinde Lenting geparkt und wurde im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendet. Der graue Audi A4 mit Eichstätter Kennzeichen war mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die im oben genannten Zeitraum im Süden von Lenting verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Ingolstadt unter Tel. 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go-System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

(Quelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/)