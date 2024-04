SPIEGELAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Abend des 22.04.2024 kam es im westlichen Gemeindebereich zu einem Kleinbrand eines Einfamilienhauses. Das Haus wurde leicht beschädigt, der Bewohner jedoch schwerer verletzt.

Angehörige verständigten gegen 23.25 Uhr die Polizeiinspektion Grafenau, da sie sich Sorgen um den 73-jährigen Bewohner machten. Bei einer Überprüfung vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte Rauch im Haus, ein Betreten war nicht mehr möglich. Durch die umgehend alarmierten Feuerwehrkräfte konnte der Mann bei Bewusstsein aus dem Haus geborgen und schließlich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Dort wird er aufgrund einer Rauchgasvergiftung aktuell noch stationär behandelt.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Staatsanwaltschaft Passau zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Ersten Erkenntnissen nach ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann während des Brandausbruches in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ob der Ausbruch des Feuers in Zusammenhang mit diesem steht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Schaden am Haus kann zum jetzigen Zeitpunkt auf einen unteren 5-stelligen Betrag geschätzt werden.

Veröffentlicht: 23.04.2024, 15.50 Uhr