Kulmbach, den 23. April 2024: Die Begeisterung für motorisierte Zweiräder und das damit verbundene Lebensgefühl lockt am 27. und 28. April wieder tausende Motorradfans nach Kulmbach. Das Biker-Treffen vermittelt die Leidenschaft fürs Motorradfahren und hat vor allem ein Ziel: ein faires, sicheres und verantwortungsvolles Miteinander im Straßenverkehr. Über die Hintergründe und das vielfältige Angebot der 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt informierten die Veranstalter bei einem Mediengespräch im Bistro der Kulmbacher Brauerei.

Ob die Vielfalt an Bikes und Besuchern, die Atmosphäre, die Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, das Informationsangebot, die Vorführungen und Shows, die Festivalstimmung mit Live-Musik oder das gesellige Beisammensein – die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist ein Erlebnis für sich. Da sind sich die oberfränkische Polizei, Stadt und Landkreis Kulmbach sowie die Kulmbacher Brauerei einig.

„Mit der Kulmbacher Motorradsternfahrt erreichen wir mehrere tausend Menschen. Bei aller Faszination für das Thema Biken können wir ihnen vermitteln, dass diese Art der Fortbewegung auch gewisse Risiken birgt. Deshalb zählt die Motorradsternfahrt für uns seit jeher als wichtiger Baustein unserer umfangreichen Präventionsarbeit. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, direkt vor Ort mit Motorradfahrern, aber auch mit anderen Besuchern in Kontakt zu treten und sie für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibiliseren“, erklärt der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer. Im Sinne der Verkehrssicherheit sind während des Veranstaltungswochenendes rund um die Motorradsternfahrt auch Verkehrskontrollen möglich. Laut Polizei sollen damit die uneingeschränkte Fahrtüchtigkeit aller Biker und ein ordnungsgemäßer Zustand ihrer Fahrzeuge als Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr sichergestellt werden.

Kulmbach – die Biker-Region

Bis zu 35.000 Besucher lockt die Veranstaltung jedes Jahr nach Kulmbach. „Es ist jedes Mal ein beeindruckendes Erlebnis, wenn sich am Sonntagmittag der Motorradkorso zum Brauereigelände bewegt und viele tausend Zuschauer begeistert“, sagt Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei. „Die Kulmbacher Motorradsternfahrt bringt das zum Ausdruck, wofür das Biken steht – ein rücksichtsvolles, umsichtiges und entspanntes Miteinander.“

Für Oberbürgermeister Ingo Lehmann ist das Biker-Event der Startschuss in die Kulmbacher Veranstaltungssaison: „Menschen aus allen Ecken und Enden unseres Landes kommen in unsere Stadt, um hier gemeinsam zu feiern und ein sorgloses Wochenende zu verbringen. Es ist immer wieder ein wunderbares Gefühl, wenn Kulmbach Gastgeber für tausende von Bikern und Gästen aus der ganzen Welt sein darf – noch dazu, da die Motorradsternfahrt in dieser Form einmalig und inzwischen zu einem Aushängeschild für unsere Stadt geworden ist.“ In diesem Jahr wird erstmals auch Jim Todd, der Bürgermeister der schottischen Partnerstadt Kilmarnock, an der Veranstaltung teilnehmen.

Für viele Motorradbegeisterte ist der Weg nach Kulmbach bereits das Ziel. In organisierten Gruppen fahren sie auf immer wieder neuen Routen zum Biker-Treffen. „Die Motorradsternfahrt ist nicht nur als Verkehrssicherheitsveranstaltung von Bedeutung. Motorradfahrer spielen auch eine wichtige Rolle für den Tourismus in der Region und stärken unsere lokale Wirtschaft“, erklärt der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner. „Tagsüber erkunden die Biker die wunderschönen Landschaften des Kulmbacher Landes und sind geschätzte Gäste der Genussregion, wenn sie während ihrer Ausflüge oder am Abend in unsere Gaststätten und Lokale einkehren. Motorradfahrer sind somit auch wertvolle Botschafter für unser Kulmbacher Land.“

Motorräder, Musik und mehr

Um Biker nach der kalten Jahreszeit fit für die Zweiradsaison zu machen und gleichzeitig die Vorfreude zu feiern, gibt es auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße zahlreiche Aktionen zum Mitmachen, Erleben und Genießen. An Infoständen und auf der Händlermeile können sich Interessierte rund um die Themen Motorradfahren und Verkehrssicherheit informieren. Das Programm ist für alle Altersgruppen ausgelegt, konzentriert sich auf die Begeisterung für Zweiräder und stellt die Verkehrssicherheit in den Mittelpunkt.

„An beiden Tagen bieten wir kostenfrei einen Geschicklichkeitsparcours an. Anfänger oder versierte Fahrer können ohne Voranmeldung mit ihren eigenen Bikes den Kurs absolvieren und dabei ihr Können testen und weiter optimieren. Experten des ADAC Nordbayern e.V. und des bayerischen Fahrerlehrer-verbandes geben Feedback, Tipps und Empfehlungen“, erläutert Johannes Schaller, Organisator der Motorradsternfahrt bei der Kulmbacher Brauerei.

Die perfekte Fahrzeugbeherrschung demonstriert an beiden Festivaltagen der Kradzirkus der Motorradstaffel der Polizei München. „Wir freuen uns, dass dieses Jahr auch der MSC Kasendorf mit einer spannenden Trial-Show dabei ist. Die Fahrer überwinden mit ihren Bikes verschiedene Hindernisse wie Paletten oder ein Auto. Das erfordert viel Geschick, Körper- und Fahrzeug-beherrschung sowie höchste Konzentration“, teilt Schaller mit.

Früh übt sich, wer sicher unterwegs sein will

Auch für die jungen Sternfahrt-Teilnehmer ist in einem eigenen Bereich auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei einiges geboten. „Zum ersten Mal live sind die beiden Stars der Polizei-Filmserie ‚Wally und Rob‘ bei der Sternfahrt zu Gast und vermitteln den Kids auf unterhaltsame Weise die Verkehrsregeln“, so Schaller. Ein Tretauto-Parcours, die heißbegehrte Blitzer-Aktion, Aufführungen der Verkehrspuppenbühne der Polizei, eine Riesen-Hüpfburg, eine XXL-Memo-Wand, Rutschautos und vieles mehr sorgen für Abwechslung. „Ein echter Höhepunkt für alle Sechs- bis Zwölfjährigen sind die Testfahrten mit Elektromotorrädern“, freut sich der Organisator. Alle Aktivitäten für Kinder sind kostenfrei, machen Spaß, schulen die Sinne und vermitteln spielerisch das sichere Verhalten im Straßenverkehr.

Rock, Country, Metal, Blues und Soul – garantiert live!

Abwechslung ist am Motorradsternfahrt-Wochenende auch in musikalischer Hinsicht geboten. Handgemachte Live-Musik liefern am Samstagnachmittag die Rockmusiker der Kulmbacher Band Adrenalize und die Red River Band mit New American Country Musik. „Es macht uns stolz, dass die bekannte Cover-Rockband Vol.beat Club die Kulmbacher Motorradsternfahrt für den Auftakt ihrer Abschiedstour gewählt hat“, freut sich Schaller. Am Samstagabend heizt die Rock Antenne Band dem Publikum ein. Tiefsinnige Klänge bringt am Sonntagvormittag D.I.E.B.A.N.D. beim Motorrad-Gottesdienst und beim Früschoppen auf die Bühne; am Nachmittag sorgen die City Rockers für Stimmung.

So bunt und vielfältig wie die Besucher und die Aktivitäten ist auch das kulinarische Angebot am Festivalwochenende. Ob die traditionellen Kulmbacher Bratwürste, Pizza und Burger oder Crêpes – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Biergarten auf dem Brauereigelände lädt zum geselligen Beisammensein bei einem Kulmbacher Edelherb alkoholfrei 0,0%, Mönchshof Naturtrüb’s Alkoholfrei, Mönchshof Natur Radler Alkoholfrei 0,0% oder Kapuziner Weißbier Alkoholfrei ein. Besucher, die nicht mehr fahren müssen, können erstmals das neue Mönchshof Natur Radler Blutorange probieren. Mit dem vielfältigen Sortiment der Bad Brambacher Mineralquellen steht außerdem eine Auswahl an Erfrischungsgetränken bereit.

„Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Wochenende mit interessanten Eindrücken, tollen Begegungen und guter Laune“, sagt Stodden. Der Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei macht deutlich: „Diese Veranstaltung ist nur möglich, weil alle Partner Hand in Hand zusammenarbeiten. Deshalb danke ich allen Beteiligten im Bayerischen Innenministerium, bei der oberfränkischen Polizei, der Stadt Kulmbach und des Landratsamtes Kulmbach. Gemeinsam mit Bikern und Besuchern wollen wir die Kulmbacher Motorradsternfahrt wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“