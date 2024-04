0821 – Bewohner stoppen Einbrecher

- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - - -

Lechhausen – In der vergangenen Samstagnacht (20.04.2024) brach ein 30-jähriger Mann in ein Einfamilienhaus in der Stätzlinger Straße ein. Die Bewohner stoppten den 30-Jährigen.

Im Wohnzimmer wurde er von der dort lebenden Familie angetroffen und zur Rede gestellt. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Täter und der Familie Dabei wurde das Ehepaar leicht verletzt. Die Tochter des Hauses konnte den Täter beruhigen und in ein Gespräch verwickeln, bis er durch Polizeibeamte noch in der Wohnung festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen den 30-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die näheren Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg.

0822 – Zeugen nach Unfall gesucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (20.04.2024) bis Montag (22.04.2024) kam es im Mühlangerweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Am Samstag parkte ein 24-Jähriger seinen schwarzen Opel gegen 12.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als er am Montag gegen 14.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0823 – Sachbeschädigung

Hammerschmiede – Im Zeitraum von Donnerstag (18.04.2024), 14.00 Uhr bis Samstag (20.04.2024), 13.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen Ford in der Karlsbader Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0824 – Cannabis im Straßenverkehr

Lechhausen – Am heutigen Dienstag (23.04.2024) fuhr ein 21-Jähriger unter Cannabiseinwirkung mit seinem Auto.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Autofahrer in der Curtiusstraße. Die Beamten stellten während der Überprüfung des 21-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 21-Jährigen. Zudem musste sich der 21-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

0825 – Fahrt unter Alkohol

Oberhausen – Am gestrigen Montag (22.04.2024) fuhr ein 59-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Donauwörther Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 59-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

0826 – Diebstahl aus Gürteltasche

Göggingen – Am gestrigen Montag (22.04.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr in einem Sportzentrum in der Pfarrer-Bogner-Straße einen Geldbeutel aus einer Gürteltasche.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahl und bittet daher um Hinweise unter 0821/323-2710.

0827 - Wohnungseinbruch

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (21.04.2024), 09.00 Uhr und Montag (22.04.2024), 09.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung ein.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hirblinger Straße. Dabei wurden Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0828 – Einbruch in Bürogebäude

Lechhausen – Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte zwischen Freitag (19.04.2024), 16.30 Uhr und Montag (22.04.2024), 06.15 Uhr in ein Bürogebäude in der Neuburger Straße ein.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Büroräumen im Erdgeschoss. Die genaue Schadenshöhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0829 – Auseinandersetzung an der Tankstelle

Lechhausen – Am gestrigen Montagnachmittag (22.04.2024) kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Aindlinger Straße.

Gegen 16.50 Uhr schlug ein 52-Jähriger nach einer verbalen Auseinandersetzung dem Tankstellenmitarbeiter ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei leitete sofort Fahndungen ein. Nach kurzer Zeit nahm die Polizei den 52-Jährigen im Nahbereich fest.

Der Tankstellenmitarbeiter wurde durch den Schlag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 52-Jährigen.

0830 – Diebstahl aus einem Transporter

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (21.04.2024), 21.00 Uhr bis Montag (22.04.2024), 06.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Transporter in der Hardenbergstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Montag Zugang zu dem an der Straße abgestellten Transporter und entwendeten drei Kettensägen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die unbekannten Täter.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0831 – Unfall beim Ausparken - Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis

Kriegshaber – Am gestrigen Montagmittag (22.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 31-jährigen Autofahrerin und einer 35-jährigen Autofahrerin beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die 35-Jährige. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6, unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0832 – Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Pfersee – In der Nacht auf Montag (22.04.2024) versuchten sich bislang unbekannte Täter zwischen 02.00 Uhr und 05.30 Uhr zu einem Kiosk in der Franz-Kobinger-Straße Zutritt zu verschaffen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.