632. Übung der Münchner Polizei – Westend

In der Zeit von Montag, 22.04.2024, bis Donnerstag, 25.04.2024, findet täglich in der Zeit von 07:00 - 13:00 Uhr eine großangelegte Übung der Münchner Polizei in der Siegenburger Straße in München statt.

Hierbei agieren die Einsatzkräfte u.a. mit Schutzausrüstung und Platzpatronen.

Es wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sog. „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ in einem Rahmen trainiert, der durch das regelmäßig stattfindende Polizeiliche Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften, nicht dargestellt werden kann.

Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und Schreie zu hören sind. Durch die Übung besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.

633. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Grasbrunn

Am Montag, 22.04.2024, gegen 14:35 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit ihrem Fahrrad der Marke Scott auf der Kreisstraße M25 von Möschenfeld kommend in Richtung Grasbrunn.

Zeitgleich fuhr eine 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw ebenfalls auf der Kreisstraße M25 hinter der Radfahrerin.

Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang fuhr die Pkw-Fahrerin von hinten auf die Fahrradfahrerin auf. Die Radfahrerin stürzte und wurde hierdurch schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

634. Brandfall in Wohnung – Isarvorstadt

Am Montag, 22.04.2024, gegen 09:25 Uhr, vernahm eine Anwohnerin in der Thalkirchner Straße den akustischen Alarm eines Rauchmelders, der aus einer Wohnung im fünften Obergeschoss zu hören war. Die Anwohnerin konnte feststellen, dass sich in der Wohnung noch eine Person aufhielt und die Wohnung stark verraucht war. Daraufhin verständigte die Anwohnerin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizeieinsatzkräfte konnte die zuvor in der Wohnung befindliche Person im Hausflur angetroffen und das Feuer gelöscht werden.

Die Person zuvor noch in der Wohnung befindliche Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung wurde durch die Brandentwicklung stark beschädigt.

Die Brandfahnder des Kommissariats 13 rückten zum Brandort aus und übernahmen die Ermittlungen vor Ort.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine weiteren Personen durch den Brand verletzt.

635. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Bankangestellter – Nymphenburg

Am Montag, 22.04.2024, im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 13:00 Uhr, kontaktierte ein bislang unbekannter Täter telefonisch eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und teilte der über 70-Jährigen überzeugend mit, dass es widerrechtliche Abbuchungen auf ihrem Konto gegeben habe.

Die über 70-Jährige wurde im weiteren Verlauf mit einem vorgeblichen Polizeibeamten verbunden. Dieser forderte sie zum Abheben eines Bargeldbetrages auf, unter dem Vorwand, dass eine Überprüfung auf Falschgeld erforderlich sei. Die über 70-Jährige deponierte das Bargeld anschließend vor dem Wohnanwesen. Dort wurde es von einem bislang unbekannten Täter abgeholt.

Der Betrug wurde der über 70-Jährigen einige Zeit später bewusst, woraufhin sie den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung, ergab keine Hinweise auf die oder den Täter.

Das Kommissariat 61 (Callcenterbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lazarettstraße und Maillinger Straße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Am Telefon versuchen Betrüger immer wieder ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Diese Betrüger behaupten, dass es sich bei den Bargeldbeträgen um Falschgeld handeln soll. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Beachten Sie vor allem:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

636. Mehrere Einbruchsdelikte durch Spurenabgleiche geklärt; ein Tatverdächtiger ermittelt – Westend und Haidhausen

Im Zeitraum von Montag, 22.05.2023, bis Dienstag, 23.05.2023, kam es insgesamt zu fünf Einbruchsdelikten in Gewerbebetrieben u.a. im Bereich der Westendstraße und im Bereich Max-Weber-Platz. Hierbei versuchte der Täter jeweils gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. In zwei der fünf Fälle gelang es dem Tatverdächtigen sich Zutritt zu verschaffen und Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro zu entwenden.

An allen Tatorten wurde eine akribische Spurensicherung durchgeführt. Es konnten Spuren gesichert werden. Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes wurden diese ausgewertet. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen 46-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde bislang polizeilich noch nicht angetroffen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

637. Anlagebetrug – Maxvorstadt

Am Freitag, 05.04.2024, zu einer unbekannten Uhrzeit, erhielt ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf einer vermeintlichen Bankangestellten. Diese stellte dem 72-Jährigen ein scheinbar attraktives Anlageangebot für sein Vermögen vor, welches der Rentner annahm.

Er übermittelte per E-Mail an eine weitere unbekannte Person eine Kopie seines Personalausweises, woraufhin auf seinen Namen zwei Girokonten bei einem Kreditinstitut eröffnet wurden. Auf diese Konten überwies der 72-Jährige anschließend mehrere Zehntausend Euro, die im Rahmen des Anlageangebots investiert werden sollten. Im weiteren Verlauf musste der 72-Jährige jedoch feststellen, dass ihm ein Zugriff auf die beiden Konten nicht möglich war. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 71 (Wirtschaftsdelikte) der Münchner Polizei.

Hinweis der Münchner Polizei:

Das Phänomen des Anlagebetrugs im Zusammenhang mit Festgeldanlagen ist seit längerer Zeit eine bekannte und verbreitete Masche, um Bürger/innen zur Überweisung von z.T. sehr hohen Geldbeträgen zu bewegen. Den Geschädigten wird dabei suggeriert, dass der Anrufer für eine Bank oder eine Investmentfirma tätig ist. In den Telefonaten werden den Geschädigten Angebote für vermeintlich sichere Festgeldanlagen zu attraktiveren Konditionen versprochen, als Hausbanken oder etablierte Unternehmen anbieten.

Zu einer Rückzahlung des Anlagebetrages oder der versprochenen Zinsen kommt es dann nicht mehr.

Präventionstipps: