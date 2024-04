WÖRNITZ. (413) Am Montagmorgen (22.04.2024) brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant in Wörnitz (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit von 00:30 Uhr bis 08:10 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt zu dem Büro des Schnellrestaurants in der Bastenauer Straße.

Durch Aufhebeln eines Fensters drangen der oder die Täter in die Innenräume ein und entwendeten Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden, den die Täter dabei verursachten, beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl