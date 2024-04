SEEG. Pkw aufgrund von Sommerreifen auf Autobahn überschlagen.

Am 22.04.2024 gegen 21:40 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Audi die BAB A7, von Füssen kommend in Fahrtrichtung Nesselwang. Auf der Talbrücke Enzenstetten kam der Audi nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In Folge der Kollision überschlug sich der Pkw und kam auf dem linken Fahrstreifen auf der Seite zum Liegen. Der 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Unfallursache war für die aufnehmende Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kempten schnell gefunden: Der Audi war mit Sommerreifen ausgestattet. Am Unfallfahrzeug entstand etwa 20.000,- Euro Sachschaden. Für die Bergung des Pkw musste die betroffene Richtungsfahrbahn für cirka 20 Minuten voll gesperrt werden. Der Unfallverursacher wird zudem noch ein Bußgeld, aufgrund der montierten Sommerreifen bei winterlichen Verhältnissen, bezahlen müssen. (VPI Kempten)

