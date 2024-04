WIEDERGELTINGEN. Erneut kam es am späten Montagabend auf einem Recyclinghof zu einem Brand.

Gegen 22 Uhr meldet ein Anwohner einen brennenden Container, welcher unweit der Recyclinghalle im Freien stand. Ursächlich für den Brand waren hierbei vermutlich in dem Container gelagerte Batteriegeräte, welche sich vermutlich selbst entzündet hatten. Bereits knapp einen Monat zuvor kam es an derselben Örtlichkeit zu einem Großbrand der Recyclinghalle, bei welchem ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro entstand. Der derzeitige Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort zügig gelöscht werden. Es kamen keine Personen durch das Feuer zu Schaden. Am Einsatz waren die Feuerwehren Bad Wörishofen, Türkheim, Wiedergeltingen und Amberg mit 62 Kräften, sowie der Rettungsdienst beteiligt. (PI Bad Wörishofen)

