LEINACH, LKR. WÜRZBURG. Polizei und Feuerwehr waren am Montagnachmittag bei einem Brand in einem Wohnhaus im Einsatz. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zur Brandursache.

Gegen 15:50 Uhr ging die Mitteilung zu dem Brand in der Straße "Am Mühlberg" bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Auch die Polizei Würzburg-Land wurde unmittelbar alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stand ein Zimmer des Hauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich allesamt ins Freie retten und blieben unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen hierzu aufgenommen.