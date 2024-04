FÜRTH. (410) Zwei junge Männer schlugen am Sonntagabend (21.04.2024) in der Fürther Innenstadt wahllos auf geparkte Fahrzeuge ein. Bei der Kontrolle leistete einer der beiden erheblichen Widerstand und versuchte, die eingesetzten Polizeibeamten zu verletzten.



Gegen 20:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Gebhardtstraße zwei junge Männer auf die geparkten Fahrzeuge einschlagen. Bei der Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Fürth ließ sich der aufgebrachte 21-Jährige nicht beruhigen und musste schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei und beim Verbringen ins Polizeifahrzeug trat der Mann nach den eingesetzten Beamten und versuchte darüber hinaus einen der Beamten zu beißen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann und ordnete zudem eine Blutentnahme an.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und weiterhin dienstfähig.

An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Die Beamten leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.



Erstellt durch: Moritz Schlösser