IPHOFEN, LKR. KITZINGEN. Nachdem in den Morgenstunden des Montags am Altstadtrand eine weibliche verstorbene Person aufgefunden worden ist, hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ermitteln die Beamten nun zu den Todesumständen.

Dem aktuellen Sachstand nach ging am Montagmorgen, gegen 07:20 Uhr, die Mitteilung eines Fußgängers bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Dieser hatte im Bereich der Schützenstraße die leblose Frau in einem Bachlauf aufgefunden und umgehend die Rettungskräfte informiert. Mehrere Streifen der Kitzinger Polizei und auch ein Notarzt begaben sich umgehend vor Ort. Die Dame war jedoch bereits verstorben.

Nachdem die genauen Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, unklar waren, wurde der Auffindeort mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Hierbei wurden die Beamten auch durch die Rechtsmedizin aus Würzburg unterstützt. Hinweise auf mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Tod der Dame stehen, ergaben sich nicht.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft sollen nun die genauen Hintergründe und die Umstände des Todes der Frau geklärt werden. Neben Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei soll insbesondere eine Obduktion nähere Erkenntnisse bringen