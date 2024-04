NÜRNBERG. (409) Am Freitagabend (19.04.2024) überfielen vier Unbekannte zwei junge Männer im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard und raubten ihnen u.a. Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Geschädigten (19 und 18 Jahre alt) trafen gegen 19:45 Uhr vor der Pizzeria in der Webersgasse auf die vier unbekannten jungen Männer, welche sie an die Ecke Schwabacher Straße brachten. Dort schlugen und traten sie auf die beiden ein, bis sie zu Boden gingen und hierbei einer sein Bargeld und seine Schirmmütze verlor. Diese Sachen nahmen die Täter an sich und flüchteten vom Tatort.

Im Vorfeld gab es bereits gegen 19:15 Uhr in der Sündersbühlstraße Kontakt zwischen den Geschädigten und den Unbekannten, als diese unter der Androhung von Gewalt die Umhängetasche des einen, sowie die Kleidung beider Geschädigten, forderten. Hier konnten die beiden Geschädigten flüchten.

Von den Unbekannten liegt nur eine spärliche Beschreibung vor. Demnach waren alle circa 20 Jahre alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß. Alle waren komplett schwarz gekleidet.

Einer der Täter war etwas korpulenter und ein anderer Täter war dunkelhäutig.

Die beiden Geschädigten blieben unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Männern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

