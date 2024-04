BAMBERG. Am Sonntagabend versuchten unbekannte Täter in Bamberg ein Wohnmobil zu stehlen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Eigentümer bemerkte am Sonntag, gegen 22.50 Uhr, die offenstehende Beifahrertür seines Wohnmobils in der Hohmannstraße. Als er anschließend eine unbekannte Person beobachtete, die sich in Richtung Laubanger davonmachte, verständigte er die Polizei. Offenbar hatten die Täter die Tür des Wohnmobils geöffnet und sich am Zündschloss des Fahrzeugs zu schaffen gemacht, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten.